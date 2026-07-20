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В Удмуртии выявили 10 тысяч «квадратов» дикорастущего мака и конопли

Полицейские в Удмуртии ликвидировали три очага дикорастущего мака и конопли общей площадью 10 тыс. кв. м в рамках первого этапа межведомственной операции «Мак-2026». Об этом сообщили в МВД по республике.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Правоохранители изъяли свыше 300 г наркотиков растительного происхождения, в их числе 262 г марихуаны, 30 г гашиша, 26 г маковой соломы. Сверх этого из оборота вывели 210 г конопли.

К административной ответственности, связанной с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, привлечен 21 житель. Девять граждан были задержаны.