На Ставрополье перекрыли две дороги для проезда спецслужб

Рядом с х. Вязанки Ставропольского края перекрыли два участка дорог. Мера потребовалась для обеспечения проезда автомобилей спецслужб. Об этом сообщил глава Шпаковского округа Игорь Серов.

Перекрытие действует от железнодорожного переезда до ул. Батайской. Также перекрыт участок Северного обхода — от «Ленты» до завода сельхозавтомобилей на повороте на ул. Ставропольская.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что специалисты Минприроды Ставропольского края не выявили предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе после пожара в промзоне, произошедшего в результате атаки БПЛА.

Наталья Белоштейн