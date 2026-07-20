В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА: включены сирены

В Анапе включили сирены и объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города призвали незамедлительно пройти в укрытия, соблюдать меры безопасности и ждать официального сообщения об отмене угрозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гражданам рекомендовали укрыться в капитальных зданиях. Наиболее безопасными местами названы помещения без окон, включая ванные комнаты, кладовые, коридоры, подвалы и цокольные этажи. Использовать автомобиль в качестве укрытия не рекомендуется.

Власти также напомнили о действующих ограничениях на распространение информации. Во время действия режима угрозы запрещается вести фото- и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны, специальных и оперативных служб, а также публиковать подобные материалы в интернете и социальных сетях. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и предотвращение распространения информации, которая может быть использована в ущерб работе силовых структур. Нарушителям грозят штрафы, самый крупный из них составляет 300 тыс. руб. Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призвала жителей не снимать военный и служебный транспорт, объекты транспортной, топливно-энергетической, промышленной и иной критической инфраструктуры.

Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие, не покидать укрытия до получения официального сообщения об отмене угрозы и следить только за информацией, поступающей из официальных источников.

При возникновении экстренных ситуаций или необходимости оперативной помощи следует обращаться по единому номеру экстренных служб 112. До отмены режима угрозы специалисты продолжают контролировать обстановку и обеспечивать безопасность на территории города.

Мария Удовик