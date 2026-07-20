Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи и Сириусе ранним утром 20 июля

Утром 20 июля в Сочи и на федеральной территории Сириус объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Руководители местных администраций призвали жителей сохранять спокойствие, укрыться в безопасных местах и отойти от окон, отметив, что все силы и средства задействованы для отражения возможной атаки.

Ранее угроза по БПЛА действовала в Сочи и Сириусе в ночь на 20 июля. Предупреждение было объявлено около полуночи, его отменили примерно в 1:00. О разрушениях и пострадавших официально не сообщалось.

Минувшей ночью атака беспилотников также была отражена в Севастополе. По данным городских властей, силы противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА.

Вячеслав Рыжков