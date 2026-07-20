В Челябинской области назначили замминистра имущества

Заместителем министра имущества Челябинской области назначена Влада Ливончик. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Влада Ливончик приступает к обязанностям заместителя главы ведомства с 21 июля 2026 года. До этого она работала в Челябинском УФАС России — с 1993 года. С 2008-го занимала должность начальника отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд. В 2019 году стала заместителем руководителя челябинского антимонопольного управления.

Виталина Ярховска