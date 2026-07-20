В Севастополе ночью сбили 2 БПЛА

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его данным, в Балаклавском районе уничтожены два БПЛА. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Глава Севастополя призывал жителей соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях до отмены угрозы. По его словам, военные вели уничтожение беспилотников с использованием различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

Около 3:39 воздушную тревогу в Севастополе отменили.

Вячеслав Рыжков