В Севастополе ночью сбили 2 БПЛА
В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По его данным, в Балаклавском районе уничтожены два БПЛА. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Глава Севастополя призывал жителей соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях до отмены угрозы. По его словам, военные вели уничтожение беспилотников с использованием различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.
Около 3:39 воздушную тревогу в Севастополе отменили.