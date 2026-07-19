Главные новости за 13-19 июля. Кавказ

Стоимость бензина на автозаправочных станциях Ставрополья за неделю с 7 по 13 июля выросла до 83,15 рубля за литр. Это на 13,38% выше, чем неделей ранее. Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы приступило к разбору жалоб, связанных с удорожанием горючего в регионе.

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» планирует открыть на Северном Кавказе до 15 новых ресторанов в течение ближайших пяти лет. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Олег Пароев.

Предприятия Ставропольского края в январе—июне 2026 года экспортировали 98 т мороженого на сумму $730,8 тыс. Это в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

В Ставропольском крае назначили нового исполняющего обязанности министра энергетики, промышленности и связи. Им стал Имран Айдамиров.

Ставропольские учителя не дождались обещанного повышения окладов в летний период. Индексация окладов педагогических работников Ставропольского края, запланированная на 1 июля, перенесена на осень — министр образования региона Мария Смагина объяснила сдвиг сроков бюджетными ограничениями и нагрузкой, связанной с проведением СВО. Об этом чиновница заявила во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» к ООО «Нальчикские тепловые сети» и взыскал с ответчика 463,1 млн руб. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился разработать механизм персональных санкций для руководителей промышленных объектов, не обеспечивших надлежащую антидроновую защиту своих площадок после серии инцидентов с беспилотниками в Шпаковском округе.

Дирекция капитального строительства Республики Дагестан аннулировала тендер на реконструкцию внешней системы водоснабжения Избербаша стоимостью 4,056 млрд руб., объяснив это необходимостью пересчитать начальную цену контракта в сторону увеличения.

В СУ СК России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по факту массового заболевания посетителей гостиничного комплекса в Новоселицком округе. В медицинские учреждения края и соседних республик обратилось 80 человек, в том числе 21 ребенок. Шести из них потребовалась госпитализация.

В Кабардино-Балкарии в воскресенье погибли двое туристов: 11-летний мальчик погиб при восхождении на Эльбрус и жительница Свердловской области, приехавшая на отдых, сорвалась с края водопада Султан, расположенного в урочище Джилы-су