На озере Вуокса в Ленобласти перевернулась байдарка с шестью людьми
На озере Вуокса в Ленинградской области перевернулась байдарка, в которой находились шесть человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
На борту находились четверо взрослых и двое детей
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным ведомства, на борту находились четверо взрослых и двое детей. Спасатели аварийно-спасательной службы Приозерска эвакуировали всех участников происшествия в безопасное место.
Медицинская помощь никому из них не потребовалась.