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На озере Вуокса в Ленобласти перевернулась байдарка с шестью людьми

На озере Вуокса в Ленинградской области перевернулась байдарка, в которой находились шесть человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

На борту находились четверо взрослых и двое детей

На борту находились четверо взрослых и двое детей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На борту находились четверо взрослых и двое детей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, на борту находились четверо взрослых и двое детей. Спасатели аварийно-спасательной службы Приозерска эвакуировали всех участников происшествия в безопасное место.

Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Карина Дроздецкая

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