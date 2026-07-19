На озере Вуокса в Ленобласти перевернулась байдарка с шестью людьми

На озере Вуокса в Ленинградской области перевернулась байдарка, в которой находились шесть человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На борту находились четверо взрослых и двое детей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ На борту находились четверо взрослых и двое детей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, на борту находились четверо взрослых и двое детей. Спасатели аварийно-спасательной службы Приозерска эвакуировали всех участников происшествия в безопасное место.

Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Карина Дроздецкая