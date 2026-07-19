В Дагестане новый мусорный полигон планируют ввести в эксплуатацию в конце лета

Мусорный полигон мощностью 120 тыс. тонн в районе села Дюзлер в Дербентском районе Дагестана готовят к введению в эксплуатацию. Основные работы планируется завершить к концу августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Строительство полигона мощностью 120 тыс. т отходов в год и мусоросортировочного комплекса производительностью 200 тыс. т в год находится на завершающей стадии. Так, на полигоне устанавливают защитный слой геомембраны и дренажную систему. На территории мусоросортировочного комплекса ведется укладка асфальта и благоустройство территории, а также проверка технологического оборудования после недавних паводков. После завершения пусконаладочных работ комплекс и полигон будут введены в эксплуатацию.

Мария Иванова