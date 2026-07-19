Главные новости за 13–19 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Росимущество в третий раз выставило на торги активы шести дорожно-строительных предприятий Кубани по иску Генпрокуратуры к экс-депутатам Вороновскому и Дорошенко.

В Краснодарском краевом суде гособвинение запросило пожизненное заключение в колонии особого режима для троих фигурантов дела об убийстве аниматоров Чубко и Мостыко.

Президент России Владимир Путин утвердил указ, который разрешает пяти компаниям, работающим в Краснодарском крае, самостоятельно определять состав и объем информации о своей деятельности, подлежащей раскрытию.

В Северском районе местный житель пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата.

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Краснодарского края прошлой ночью на Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание.

Краснодарское УФАС России направило предупреждения шести сетям АЗС в связи с ростом розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Октябрьский районный суд Краснодара приступил к слушаниям уголовного дела бывшего зампредседателя Центрального суда Сочи Валерия Слуки.

Власти Республики Крым ввели дополнительные меры поддержки бизнеса, предусматривающие снижение арендной платы и отсрочку отдельных платежей для арендаторов государственного имущества.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 85-й сессии досрочно прекратили полномочия депутата Антона Аверьянова.

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда Сочи в отставке Сергея Богдановича, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

Власти Сочи занимаются подготовкой корректировок генплана и Правил землепользования и застройки курорта.

«Артек» разместил на портале госзакупок тендер на модернизацию укрытия школы для защиты от террористических воздушных атак, включая беспилотные летательные аппараты и ракеты.

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озерейке (Новороссийск) подвергся террористической атаке с использованием беспилотников, сообщили в консорциуме.