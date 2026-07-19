Четырех туристов унесло в открытое море на SUP-досках под Анапой

Четыре человека, которых отжимным ветром унесло на SUP-досках в открытое море, спасены в станице Благовещенской под Анапой, сообщили в воскресенье в городской Службе спасения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / vk.ru / anapa_spas Фото: https: / vk.ru / anapa_spas

По информации ведомства, отдыхающие не учли ухудшение погодных условий и были отнесены ветром на значительное расстояние от береговой линии. На место оперативно прибыли спасатели, которые эвакуировали всех пострадавших на сушу. В медицинской помощи никто из них не нуждался.

В службе спасения напомнили о базовых правилах безопасности на воде. Гражданам рекомендовано перед выходом в море сверяться с прогнозом погоды, использовать спасательные жилеты и обращать внимание на предупредительные сигналы на спасательных постах.

Наталья Решетняк