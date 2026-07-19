Петербуржцы стали реже кататься на аттракционах и чаще просто гулять в парках

Жители Петербурга стали чаще приходить в парки развлечений просто на прогулку, отказываясь от катания на аттракционах. Об этом Business FM Петербург рассказала исполнительный директор парка имени Бабушкина Валентина Липатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От 10% до 15% посетителей не пользуются аттракционами

Фото: Евгений Киселев От 10% до 15% посетителей не пользуются аттракционами

Фото: Евгений Киселев

По ее словам, от 10% до 15% посетителей не пользуются аттракционами, а только гуляют по территории. Одной из причин она назвала сравнительно высокую стоимость билетов.

При этом, несмотря на то что средний чек фактически остался на уровне прошлого года, цены на аттракционы приходится повышать из-за инфляции.

По данным аналитиков, объем рынка парков развлечений в России в 2025 году достиг 46 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее. Прошлым летом средний чек на покупку билетов в парки аттракционов, аквапарки и цирки превысил 1,2 тыс. рублей.

Карина Дроздецкая