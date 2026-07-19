Пассажирские поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 27 июля

Поезда «Таврия», следующие в Крым и обратно, продолжат курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк до 27 июля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика АО «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже.

В «Гранд Сервис Экспресс» также напомнили, что доставка пассажиров от конечной станции до других населенных пунктов Крымского полуострова осуществляется с использованием автобусов. Перевозка организована в стыковочном режиме с графиком прибытия и отправления поездов.

Наталья Решетняк