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На мосту Александра Невского начали бетонировать зону трамвайных путей

На мосту Александра Невского продолжается капитальный ремонт. Сейчас специалисты приступили к бетонированию в зоне трамвайных путей — это один из подготовительных этапов перед укладкой нового дорожного покрытия. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

По данным ведомства, бетонную смесь заливают поверх подготовленного основания с помощью спецтехники, после чего ее вручную разравнивают рабочие.

На сегодняшний день на объекте уже завершено устройство новой гидроизоляции и уложено 1,8 км одиночного трамвайного пути. Сварка стыков рельсов выполнена на 90%, монтаж резиновых профилей — на 83%. Для устройства путей используются высокопрочные рельсы РТ-62 российского производства.

Также планируется восстановить более 61,2 м деформационных швов и уложить свыше 6 тыс. кв. м литого асфальта в зоне трамвайных путей.

Карина Дроздецкая

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