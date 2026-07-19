На Ставрополье и в Северной Осетии ожидаются сильные дожди

Жителей Ставропольского края и Северной Осетии предупреждают об ухудшении погоды. Соответствующие сообщения опубликовали пресс-службы ГУ МЧС России по регионам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

До конца суток 19 июля в Ставропольском крае и в Северной Осетии ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и ветром скоростью 20-25 м/с. Спасатели предупреждают, что при такой погоде существует вероятность подтопления низинных частей местности, а также нарушений в работе дренажных систем, повреждений кровли зданий, слабо закрепленных конструкций и деревьев.

Мария Иванова