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На Ставрополье и в Северной Осетии ожидаются сильные дожди

Жителей Ставропольского края и Северной Осетии предупреждают об ухудшении погоды. Соответствующие сообщения опубликовали пресс-службы ГУ МЧС России по регионам.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

До конца суток 19 июля в Ставропольском крае и в Северной Осетии ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и ветром скоростью 20-25 м/с. Спасатели предупреждают, что при такой погоде существует вероятность подтопления низинных частей местности, а также нарушений в работе дренажных систем, повреждений кровли зданий, слабо закрепленных конструкций и деревьев.

Мария Иванова

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