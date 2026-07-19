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Школьники из Петербурга стали призерами Международной олимпиады по математике

Школьники из Санкт-Петербурга завоевали две медали на Международной олимпиаде по математике, которая прошла в Шанхае. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

Андрей Бурлака был одним из самых авторитетных летописцев отечественной рок-музыки

Андрей Бурлака был одним из самых авторитетных летописцев отечественной рок-музыки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Андрей Бурлака был одним из самых авторитетных летописцев отечественной рок-музыки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Золотую медаль получил Роман Кравченко, серебряную — Александр Скворцов.

Всего российская сборная завоевала четыре золотые и две серебряные медали. Золото также получили Арина Прокудина (Челябинская область), Андрей Шишко и Дмитрий Гришко (Москва), серебро — Максим Большаков (Республика Татарстан).

Руководителем российской команды выступил глава ресурсного центра дополнительного образования «Центр развития математического образования» Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов.

Карина Дроздецкая

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