Школьники из Петербурга стали призерами Международной олимпиады по математике

Школьники из Санкт-Петербурга завоевали две медали на Международной олимпиаде по математике, которая прошла в Шанхае. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бурлака был одним из самых авторитетных летописцев отечественной рок-музыки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Андрей Бурлака был одним из самых авторитетных летописцев отечественной рок-музыки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Золотую медаль получил Роман Кравченко, серебряную — Александр Скворцов.

Всего российская сборная завоевала четыре золотые и две серебряные медали. Золото также получили Арина Прокудина (Челябинская область), Андрей Шишко и Дмитрий Гришко (Москва), серебро — Максим Большаков (Республика Татарстан).

Руководителем российской команды выступил глава ресурсного центра дополнительного образования «Центр развития математического образования» Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов.

Карина Дроздецкая