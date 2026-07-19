Движение по Крымскому мосту возобновили, в очередях скопилось более 500 машин

Проезд транспорта по автодорожной части Крымского моста возобновлен. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на объекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания в накопительной зоне составляет около одного часа.

Со стороны Керчи процедуру досмотра ожидают 232 автомобиля. Время ожидания для водителей также оценивается примерно в один час.

Наталья Решетняк