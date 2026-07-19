Фестивали «Город здоровья» и «Урал Футбол Фест» посетили 40 тысяч человек

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге 18 июля прошли одновременно III фестиваль «Город здоровья» в рамках Уральского форума женщин «Создавая жизнь» и IV фестиваль «Урал Футбол Фест», организованный футбольным клубом «Урал». По данным департамента информационной политики Свердловской области, мероприятия посетило около 40 тыс. гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Программа началась с массового шествия, которое возглавил амбассадор движения «За медицину здорового долголетия», известный автогонщик Сергей Карякин. Семьи со всего региона соревновались в эстафете, награждение победителей которой провела заслуженный мастер спорта России по биатлону, бронзовый призер Олимпийских игр Елена Чепикова.

Поклонников футбола ждала встреча с чемпионом России в составе «Краснодара» Федором Смоловым, а спортивно-досуговая зона включала испытания ГТО, панна-футбол, йогу и танцевальную программу.

В парке Маяковского была развернута медицинская зона. Посетители смогли пройти маммографию, флюорографию, онкоскрининги у дерматолога и офтальмолога, экспресс-тест на ВИЧ, а также получить консультации диетолога, психолога. Для детей работала площадка стоматологического и ортодонтического здоровья.

«У нас есть электронная очередь, можно записаться по времени. Планируем делать такие выезды в территории области, чтобы сделать максимально доступной медицину в парках»,— рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Дарья Храмцова