В Новороссийске отражают атаку БПЛА

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, в городе звучит сигнал сирены «Внимание всем!», сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Господин Кравченко напомнил о запрете съемки и публикации кадров работы средств ПВО и спецслужб.

Ранее КТК сообщил об ударах ВСУ по двум танкерам на терминале в Южной Озерейке, пострадавших нет, разлива нефти не допущено.

UPD: спустя десять минут власти дали отмену сигнала атаки БПЛА

Наталья Решетняк