В Новороссийске отражают атаку БПЛА
В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, в городе звучит сигнал сирены «Внимание всем!», сообщил глава города Андрей Кравченко.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Господин Кравченко напомнил о запрете съемки и публикации кадров работы средств ПВО и спецслужб.
Ранее КТК сообщил об ударах ВСУ по двум танкерам на терминале в Южной Озерейке, пострадавших нет, разлива нефти не допущено.
UPD: спустя десять минут власти дали отмену сигнала атаки БПЛА