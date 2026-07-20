Складской рынок меняет направление

В первом полугодии в Петербурге введено 559 тыс. кв. м складской недвижимости, следует из отчета Nikoliers. При этом 409 тыс. кв. м, или 73% введенных площадей, — объекты, строящиеся под конкретного заказчика или под собственные нужды. Показатель общего ввода с начала 2026 года увеличился в 2,2 раза по отношению к первому полугодию 2025-го, когда было введено 253 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне ослабления спроса средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды по итогам II квартала снизилась до 10 450 руб. за кв. м в год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На фоне ослабления спроса средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды по итогам II квартала снизилась до 10 450 руб. за кв. м в год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия нынешнего года общий объем качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достиг 6,54 млн кв. м, подсчитали в NF Group.

Основной тенденцией полугодия стало заметное увеличение объема свободных площадей на фоне снижения спроса. Директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев говорит, что общая вакантность с учетом субаренды выросла с 1,8% в конце 2025 года до 4,9%, или 321 тыс. кв. м. Из них 235 тыс. кв. м приходится на прямое предложение и еще 86 тыс. кв. м — на субаренду. Объем сделок за полугодие составил всего 60 тыс. кв. м — это минимальный результат для аналогичного периода с 2015 года.

«Рост вакансии связан с отсутствием крупных сделок со стороны онлайн- и розничной торговли, вводом части спекулятивных объектов без предварительного контракта, а также оптимизацией площадей действующими арендаторами. Компании пересматривают условия договоров, сокращают занимаемые объемы и выводят помещения в субаренду»,— говорит господин Князев.

«Учитывая текущий умеренный уровень спроса, мы ожидаем, что заполнение новых введенных площадей будет происходить постепенно. По нашим оценкам, до конца 2026 года вакансия будет увеличиваться, однако к 2027-му рынок выйдет на траекторию позитивной динамики. При этом мы не прогнозируем значительного превышения предложения над спросом. Скорее, будет происходить естественная рыночная корректировка»,— говорит заместитель директора департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Илья Янеев.

На фоне ослабления спроса средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды по итогам II квартала снизилась до 10 450 рублей за 1 кв. м в год. «К концу года мы ожидаем ее дальнейшую коррекцию примерно до 9500 рублей за квадратный метр в год. При этом вакантность может увеличиться до 6%, или примерно 365–390 тыс. кв. м. Восстановление рыночной активности и начало снижения доли свободных площадей при консервативном сценарии возможно уже в 2027 году»,— говорит господин Князев.

По данным консалтинговой компании Nikoliers, по итогу первого полугодия 2026 года общий ввод качественных складских площадей в Петербургской агломерации составил 559 тыс. кв. м (409 тыс. кв. м из них, или 73%, — это объекты BTS или под собственные нужды). Показатель общего ввода с начала 2026-го увеличился в 2,2 раза по отношению к первому полугодию ушедшего года (253 тыс. кв. м).

Среди крупнейших объектов, которые ввели за ll квартал 2026 года: ЛП «Янино» — 2,1 тыс. кв. м, «Карвиль» в ИП М10 — 60 тыс. кв. м, вторая очередь WB в М10 — 55 тыс. кв. м.

«Ключевым фактором принятия решений для арендаторов становятся не столько локационные характеристики, сколько совокупные коммерческие условия сделки. Мы прогнозируем некоторую коррекцию ставок аренды еще в пределах 5–7%, что создает дополнительные возможности для арендаторов»,— говорит господин Янеев.

Основной спрос на складском рынке сегодня формируют логистические компании, дистрибьюторы и продуктовый ритейл — эти сегменты остаются главными драйверами активности. Восстановление более широкого спроса господин Янеев связывает с общим улучшением макроэкономических показателей, ростом потребительской активности и стабилизацией инвестиционного климата. Устойчивый рост рынка, по его прогнозам, возможен к концу 2027 года.

Заместитель генерального директора AKTIVO Константин Земсков обращает внимание, что сегодня ЗПИФы приобретают складскую недвижимость наряду с традиционными покупателями: в I квартале 2026 года объем сделок со складами в РФ достиг 26 млрд рублей, более половины инвестиций пришлось на розничный ЗПИФ. В прошлом году наблюдалась схожая динамика: по итогам 2025-го в интересах ЗПИФ было приобретено 20 объектов совокупной стоимостью 93 млрд рублей, что соответствует 38% от общего объема инвестиций в сегмент.

Стоимость чистых активов ЗПИФ для неквалифицированных инвесторов достигла более 1 трлн рублей. «Таким образом, можно отметить рост интереса к коллективным инструментам. ЗПИФ стал для девелоперов источником фондирования, работающим параллельно банкам»,— говорит господин Земсков. При этом эксперт отмечает, что становится сложнее найти складские проекты со сроком окупаемости 7–8 лет. В 2026 году рыночная ситуация продолжает давить на сроки окупаемости, это, среди прочего, обусловлено ростом себестоимости строительства на 82% за пять лет (до примерно 70 тыс. рублей за «квадрат» к началу 2026 года).

«Рынок складской недвижимости, согласно циклу его жизни, сейчас находится в пикирующем направлении. Снижение темпов поглощения новых площадей обусловлено не только макроэкономическими факторами, но и выжидательной позицией ключевых драйверов спроса. Маркетплейсы, производственные и логистические компании сегодня менее активны на рынке, чем год назад, что напрямую отражается на динамике вакантности»,— заключает господин Янеев.

Анна Гришина