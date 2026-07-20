Складской рынок меняет направление
на «пикирующее»
В первом полугодии в Петербурге введено 559 тыс. кв. м складской недвижимости, следует из отчета Nikoliers. При этом 409 тыс. кв. м, или 73% введенных площадей, — объекты, строящиеся под конкретного заказчика или под собственные нужды. Показатель общего ввода с начала 2026 года увеличился в 2,2 раза по отношению к первому полугодию 2025-го, когда было введено 253 тыс. кв. м.
На фоне ослабления спроса средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды по итогам II квартала снизилась до 10 450 руб. за кв. м в год
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По итогам первого полугодия нынешнего года общий объем качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достиг 6,54 млн кв. м, подсчитали в NF Group.
Основной тенденцией полугодия стало заметное увеличение объема свободных площадей на фоне снижения спроса. Директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев говорит, что общая вакантность с учетом субаренды выросла с 1,8% в конце 2025 года до 4,9%, или 321 тыс. кв. м. Из них 235 тыс. кв. м приходится на прямое предложение и еще 86 тыс. кв. м — на субаренду. Объем сделок за полугодие составил всего 60 тыс. кв. м — это минимальный результат для аналогичного периода с 2015 года.
«Рост вакансии связан с отсутствием крупных сделок со стороны онлайн- и розничной торговли, вводом части спекулятивных объектов без предварительного контракта, а также оптимизацией площадей действующими арендаторами. Компании пересматривают условия договоров, сокращают занимаемые объемы и выводят помещения в субаренду»,— говорит господин Князев.
«Учитывая текущий умеренный уровень спроса, мы ожидаем, что заполнение новых введенных площадей будет происходить постепенно. По нашим оценкам, до конца 2026 года вакансия будет увеличиваться, однако к 2027-му рынок выйдет на траекторию позитивной динамики. При этом мы не прогнозируем значительного превышения предложения над спросом. Скорее, будет происходить естественная рыночная корректировка»,— говорит заместитель директора департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Илья Янеев.
На фоне ослабления спроса средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды по итогам II квартала снизилась до 10 450 рублей за 1 кв. м в год. «К концу года мы ожидаем ее дальнейшую коррекцию примерно до 9500 рублей за квадратный метр в год. При этом вакантность может увеличиться до 6%, или примерно 365–390 тыс. кв. м. Восстановление рыночной активности и начало снижения доли свободных площадей при консервативном сценарии возможно уже в 2027 году»,— говорит господин Князев.
По данным консалтинговой компании Nikoliers, по итогу первого полугодия 2026 года общий ввод качественных складских площадей в Петербургской агломерации составил 559 тыс. кв. м (409 тыс. кв. м из них, или 73%, — это объекты BTS или под собственные нужды). Показатель общего ввода с начала 2026-го увеличился в 2,2 раза по отношению к первому полугодию ушедшего года (253 тыс. кв. м).
Среди крупнейших объектов, которые ввели за ll квартал 2026 года: ЛП «Янино» — 2,1 тыс. кв. м, «Карвиль» в ИП М10 — 60 тыс. кв. м, вторая очередь WB в М10 — 55 тыс. кв. м.
«Ключевым фактором принятия решений для арендаторов становятся не столько локационные характеристики, сколько совокупные коммерческие условия сделки. Мы прогнозируем некоторую коррекцию ставок аренды еще в пределах 5–7%, что создает дополнительные возможности для арендаторов»,— говорит господин Янеев.
Основной спрос на складском рынке сегодня формируют логистические компании, дистрибьюторы и продуктовый ритейл — эти сегменты остаются главными драйверами активности. Восстановление более широкого спроса господин Янеев связывает с общим улучшением макроэкономических показателей, ростом потребительской активности и стабилизацией инвестиционного климата. Устойчивый рост рынка, по его прогнозам, возможен к концу 2027 года.
Заместитель генерального директора AKTIVO Константин Земсков обращает внимание, что сегодня ЗПИФы приобретают складскую недвижимость наряду с традиционными покупателями: в I квартале 2026 года объем сделок со складами в РФ достиг 26 млрд рублей, более половины инвестиций пришлось на розничный ЗПИФ. В прошлом году наблюдалась схожая динамика: по итогам 2025-го в интересах ЗПИФ было приобретено 20 объектов совокупной стоимостью 93 млрд рублей, что соответствует 38% от общего объема инвестиций в сегмент.
Стоимость чистых активов ЗПИФ для неквалифицированных инвесторов достигла более 1 трлн рублей. «Таким образом, можно отметить рост интереса к коллективным инструментам. ЗПИФ стал для девелоперов источником фондирования, работающим параллельно банкам»,— говорит господин Земсков. При этом эксперт отмечает, что становится сложнее найти складские проекты со сроком окупаемости 7–8 лет. В 2026 году рыночная ситуация продолжает давить на сроки окупаемости, это, среди прочего, обусловлено ростом себестоимости строительства на 82% за пять лет (до примерно 70 тыс. рублей за «квадрат» к началу 2026 года).
«Рынок складской недвижимости, согласно циклу его жизни, сейчас находится в пикирующем направлении. Снижение темпов поглощения новых площадей обусловлено не только макроэкономическими факторами, но и выжидательной позицией ключевых драйверов спроса. Маркетплейсы, производственные и логистические компании сегодня менее активны на рынке, чем год назад, что напрямую отражается на динамике вакантности»,— заключает господин Янеев.