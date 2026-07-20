ЛСР идет вместе с рынком

Объем продаж квартир в новостройках ПАО «Группа ЛСР» во всех регионах присутствия в январе — июне 2026 года снизился на 1,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года, следует из опубликованного в минувшую пятницу отчета о результатах операционной деятельности девелопера за первое полугодие. Количество реализованной недвижимости составило 242 тыс. кв. м против 255 тыс. за аналогичный период 2025-го. При этом в Санкт-Петербурге за год продажи группы выросли на 20%, что эксперты объясняют большим и дифференцированным портфелем компании в регионе. На рыночную ситуацию во второй половине 2026-го ее участники дают умеренно оптимистичный прогноз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге продажи компании выросли на 28% до 32 млрд рублей, а в физическом выражении – на 8,3% до 130 тыс. кв. метров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге продажи компании выросли на 28% до 32 млрд рублей, а в физическом выражении – на 8,3% до 130 тыс. кв. метров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Снижение продаж группы в Москве достигло 20%, объем реализации снизился до 32 млрд рублей. Здесь группа реализовала 83 тыс. кв. м недвижимости, что ниже прошлогоднего показателя на 26,55%. В Петербурге продажи компании выросли на 28% до 32 млрд рублей, а в физическом выражении — на 8,3% до 130 тыс. кв. метров. В Екатеринбурге девелопер реализовал на 33,33% квартир больше, чем годом ранее, что в денежном выражении составляет 4 млрд рублей. В физическом выражении прирост равен 38,1%, или 29 тыс. кв. м.

Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 64%. Как объяснил официальный представитель «Группы ЛСР» Александр Зильберт, динамика продаж отражает общерыночные тенденции в регионах присутствия компании. «По данным аналитиков, продажи первичной недвижимости в Екатеринбурге в первом полугодии выросли примерно на 10% год к году, а в Санкт-Петербурге — на 7%. При этом группа везде показывает результаты лучше среднерыночных»,— отметил он.

Генеральный директор ПИА «Недвижимость» Максим Ельцов подтверждает заметное снижение динамики продаж у девелоперов в столице. По информации Dataflat, в первом полугодии застройщики Москвы продали на 25% меньше жилой недвижимости, чем за январь — июнь 2025 года. Прирост в Северной столице игрок рынка объясняет большим портфелем объектов компании в разных ценовых классах.

Во втором полугодии, по мнению господина Ельцова, объем продаж у девелоперов будет ниже, чем в прошлом году, но примерно на таком же уровне, как в первой половине года. «Этого будет достаточно, чтобы можно было говорить, что застройщики чувствуют себя вполне уверенно»,— считает эксперт.

В случае принятия изменений по условиям выдачи семейной ипотеки (пересмотр условий был перенесен с 1 июля на 1 октября 2026 года) по ранее заявленным параметрам, в частности если ставка для семей с одним ребенком увеличится до 12% годовых, рынок недвижимости может потерять до 50% продаж по этой льготной программе кредитования, напоминает господин Ельцов. «Конечно, при таком сценарии у крупных застройщиков с большим портфелем проектов в разных сегментах, будет больше возможностей проводить более диверсифицированную маркетинговую политику и сохранить устойчивость при ужесточении правил игры на рынке, чем у небольших компаний»,— дает оценку руководитель ПИА «Недвижимость».

Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева не исключает, что до конца 2026 года продажи ЛСР станут еще ниже. Хотя в крупных городах ситуация будет складываться лучше за счет более приемлемого экономического положения граждан. С пересмотром льготной программы кредитования хорошие результаты за год покажут девелоперы со значительным объемом ввода жилья, хорошими финансовыми показателями и финансовой подушкой, согласна аналитик.

Александра Тен