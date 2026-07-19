Водитель из Москвы и две пассажирки погибли в ДТП на Кубани

Три человека погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Кущевском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в воскресенье на автодороге «Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская» вблизи станции Кисляковская.

По предварительным данным, 52-летний житель Москвы, находившийся за рулем автомобиля «Хендай Солярис», в разрешенном для этого месте выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с китайским автомобилем «ФАВ» под управлением 31-летнего мужчины.

В результате удара водитель корейского седана и две его пассажирки — девушки 19 и 13 лет — скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель и 26-летняя пассажирка автомобиля «ФАВ» с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. Их состояние уточняется.

Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Наталья Решетняк