На Ставрополье средний размер потребкредита превысил 140 тыс. рублей

В июне средний размер потребительских кредитов, выданных в Ставропольском крае, составил 140,6 тыс. руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Показатель вырос на 4,8% — в мае средний размер выданных в регионе потребительских кредитов составил 134,2 тыс. руб. При этом количество выданных кредитов сократилось на 9,5%. Так, в мае на Ставрополье выдали 39,8 тыс. кредитов, а в июне только 36 тыс. кредитов.

В НБКИ отмечают, что такая динамика свидетельствует о «слабом аппетите к риску со стороны банков», которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем.

Мария Иванова