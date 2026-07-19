На каких курортах Краснодарского края самое теплое море

Самая высокая температура воды в Черном море у побережья Краснодарского края зафиксирована в Туапсе и на Таманском полуострове, где столбики термометров показывают до плюс 26 градусов. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

По данным метеослужбы на утро 19 июля, черноморская акватория у этих курортов прогрета на 1–2 градуса выше, чем на других участках побережья. В Геленджике и Новороссийске температура воды составляет плюс 25 градусов, в Анапе — до плюс 24 градусов.

При этом самое теплое море в целом по региону — Азовское. В Приморско-Ахтарске и Должанской вода достигает плюс 27 градусов, в Ейске — до плюс 26 градусов.

Наталья Решетняк