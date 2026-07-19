Четырехкилометровая пробка сковала трассу М-4 «Дон» под Горячим Ключом

Традиционный для разгара курортного сезона транспортный коллапс образовался на федеральной автодороге М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», затруднение движения в сторону черноморских курортов фиксируется на протяжении нескольких километров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации на 11:00 по московскому времени, протяженность затора составляет порядка 4 километров. Скопление автомобилей начинается примерно с 1384-го километра трассы.

Стоит отметить, что многокилометровые пробки у Горячего Ключа возникают здесь ежегодно в июле-августе, когда поток желающих отдохнуть на побережье Краснодарского края возрастает в разы.

Наталья Решетняк