«Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Суперкубок России
Петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв московский «Спартак» в матче, который прошел в Нижнем Новгороде.
«Зенит» выиграл Суперкубок России в 10-й раз в своей истории
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Основное время встречи завершилось вничью, а победитель определился в серии пенальти. Решающий удар реализовал нападающий Александр Соболев.
С победой сине-бело-голубых поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметив, что команда успешно начала новый футбольный сезон.
«Зенит» выиграл Суперкубок России в 10-й раз в своей истории, обновив национальный рекорд по количеству этих титулов.