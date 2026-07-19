Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Суперкубок России

Петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв московский «Спартак» в матче, который прошел в Нижнем Новгороде.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в 10-й раз в своей истории

«Зенит» выиграл Суперкубок России в 10-й раз в своей истории

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Зенит» выиграл Суперкубок России в 10-й раз в своей истории

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Основное время встречи завершилось вничью, а победитель определился в серии пенальти. Решающий удар реализовал нападающий Александр Соболев.

С победой сине-бело-голубых поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметив, что команда успешно начала новый футбольный сезон.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в 10-й раз в своей истории, обновив национальный рекорд по количеству этих титулов.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд