«Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Суперкубок России

Петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв московский «Спартак» в матче, который прошел в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Зенит» выиграл Суперкубок России в 10-й раз в своей истории

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ «Зенит» выиграл Суперкубок России в 10-й раз в своей истории

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Основное время встречи завершилось вничью, а победитель определился в серии пенальти. Решающий удар реализовал нападающий Александр Соболев.

С победой сине-бело-голубых поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметив, что команда успешно начала новый футбольный сезон.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в 10-й раз в своей истории, обновив национальный рекорд по количеству этих титулов.

Карина Дроздецкая