В Петербурге ночью похолодает до +13 градусов

В воскресенье, 19 июля, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в городе будет определять атмосферный фронт, который принесет облачность с прояснениями и усиление западного ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столбики термометров начнут опускаться в понедельник

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Столбики термометров начнут опускаться в понедельник

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Температура воздуха днем составит +23…+25 градусов, в Ленинградской области — от +21 до +26 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление повысится до 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В понедельник существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +13…+15 градусов, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Карина Дроздецкая