В Анапе 19 июля бензин отпускают на 24 АЗС
В Анапе по состоянию на утро воскресенья работают 24 автозаправочные станции, сообщили в мэрии курорта.
Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ
На девяти АЗС топливо отпускается только по топливным картам и для специального транспорта. На 14 станциях действуют лимиты на объем заправки в баки: на восьми АЗС установлен лимит в 30 литров для бензина марок АИ-92 и АИ-95, на трех — 40 литров для АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. Отпуск дизельного топлива ограничен 50 литрами на семи АЗС и 60 литрами еще на трех заправках. Продажа топлива в канистры и другие емкости запрещена на всех АЗС.
По данным на 09:30 мск, наличие основных видов топлива распределяется следующим образом:
- бензин АИ-92 представлен на 20 заправках;
- бензин АИ-95 — на 18;
- дизельное топливо — на 22.
Бензин марки АИ-100 на заправках курорта в настоящее время отсутствует.
В администрации города отметили, что информация о наличии топлива может меняться в течение дня, и призвали водителей воздерживаться от закупки топлива впрок.
«Убедительная просьба не закупать топливо впрок — это поможет обеспечить его доступность для всех водителей и сократить очереди на АЗС», — говорится в сообщении мэрии.