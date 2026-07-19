«Зенит» забрал Суперкубок силой

«Зенит» начал сезон с победы в матче за Суперкубок России, в котором он встречался со «Спартаком». Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде под слоганом «Битва на Волге», получилась не слишком зрелищной, зато максимально драматичной — петербуржцы сравняли счет на 98-й минуте, а потом выиграли серию пенальти.

Тут можно напомнить, что «Спартак» выиграл Кубок России (что позволило ему принять участие в матче за Суперкубок), победив «Зенит» в полуфинале этого турнира в серии 11-метровых. Тогда основное время завершилось со счетом 0:0, а на серию пенальти испанский тренер «Спартака» Хуан Карседо выпустил запасного голкипера красно-белых Илью Помазуна. Тот и решил ее исход, взяв два удара игроков «Зенита».

Сейчас Карседо наверняка поступил бы так же, если бы к 98-й минуте не сделал пять максимально разрешенных замен. Наставник «Спартака» не верил в то, что «Зенит» может сравнять счет. Или был вынужден снимать с игры уставших футболистов своей команды. Но «Зенит» атаковал до последних секунд, и на флажке Александр Соболев заставил защитника красно-белых Александера Джику нарушить правила — сыграть рукой. Сам же Соболев реализовал 11-метровый, установив на табло 1:1. В первом тайме полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс открыл счет после атаки москвичей и серии ошибок игроков обороны «Зенита».

У петербуржцев игра против «Спартака» не получилась. Они почти не создавали моментов, всего два раза ударили в створ ворот соперника, включая удар Соболева с 11-метровой отметки. Единственное, в чем нельзя было упрекнуть игроков «Зенита», — это в желании перевернуть ход матча и победить. И они, пусть и не показав лучшего футбола («Спартак» не дал), своего добились. А в серии послематчевых пенальти героем стал голкипер сине-бело-голубых Денис Адамов, отразивший удары Наиля Умярова и Игоря Дмитриева (сына знаменитого в прошлом нападающего «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергея Дмитриева). Серия завершилась в пользу «Зенита» 4-2. У петербуржцев не забил Андрей Мостовой — как и в кубковом матче со «Спартаком», состоявшемся весной. Зато забил еще раз Соболев, а также бразильский новичок команды Фелипе Аугусто — он почувствовал вкус большого футбола в России, приняв участие в одном из самых драматичных противостояний.

Игра «Зенита» и «Спартака» дважды прерывалась во втором тайме из-за массовых стычек. Во втором случае это произошло после того, как Соболев сравнял счет и жестами стал провоцировать трибуну, на которой находились болельщики «Спартака», его бывшей команды. После матча форвард «Зенита» признался, что вел себя неправильно, но сделал это в ответ на действия поклонников красно-белых, которые на протяжении всего матча его «любили» и кричали оскорбления. Так или иначе болельщики «Зенита» должны похвалить Александра за этот матч — если бы не его старания и не подвиги вратаря Адамова, который отразил опаснейший удар Манфреда Угальде на последних минутах основного времени, не видать «Зениту» трофея.

Праздновали игроки и тренеры сине-бело-голубых победу очень эмоционально — видно было, что они ее выстрадали. Хотя «Зениту» находить мотивацию для побед сложнее, учитывая его успехи в последние годы. «Спартак» в этом плане более голоден — данную мысль тренер петербуржцев Сергей Семак после матча подчеркивал несколько раз. В этом смысле успех в дуэли за Суперкубок очень важен для «Зенита», он может задать тон на весь сезон. По количеству выигранных суперкубков команда из Петербурга является рекордсменом России: у нее их 10, у ЦСКА - 8, у «Локомотива» - 3, у «Рубина» - 2, у «Спартака» - 1.

Далее «Зениту» предстоит стартовать в чемпионате Росси матчем с «Акроном» в Самаре. Игра состоится 25 июля.

Кирилл Легков