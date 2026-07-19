Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, введенные для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Саркис Айвазян
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Согласно информации с онлайн-табло аэропорта, на 8:30 большинство рейсов следуют по расписанию. Однако два рейса из Уфы и Тюмени прилетают с опозданием. Также задерживаются вылеты в эти города и Самару.