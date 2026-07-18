В Сулакскую бухту Каспия выпустили более 10 млн мальков кутума

Более 10 млн мальков кутума выпустили в Сулакскую бухту Каспийского моря. Особей весом около 2 гр вырастили на Мехтебском рыбоводном заводе. Об этом сообщает РГВК «Дагестан».

План по выпуску кутума изначально составлял 9 млн особей, однако он перевыполнен за счет хороших погодных условий и достатка кормовой базы. Контроль за ходом работ осуществляли специалисты Росрыболовства.

Отмечается, что кутум — уникальный вид, обитающий исключительно в Каспийском море. Поскольку в последние годы популяция рыбы сокращалась, каждый дополнительно выпущенный миллион особей имеет большое значение для ее восстановления.

Наталья Белоштейн