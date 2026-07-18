Лучшим мини-футболистом Новороссийска стал игрок команды военно-морской базы

Лучшим игроком в мини-футбол в Новороссийске признан играющий тренер команды военно-морской базы. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал администрации Новороссийска Фото: Telegram-канал администрации Новороссийска

В субботу в Новороссийске подвели итоги Первенства города-героя по мини-футболу. Награды власти города вручил лучшим командам и игрокам Высшей лиги НФЛ.

В этом году соревнования проводились среди 7 лиг, в первенстве приняли участие 74 команды из самого Новороссийска, а также из Анапы, Геленджика, Крымска, Абинска и Темрюка (всего около 1,2 тыс. спортсменов).

Лучшим игроком первенства 2026 года признан игрок команды «Новороссийская военно-морская база», играющий тренер команды – Артем Кожара. Команда «НВМБ» и выиграла первенство.

Андрей Петров