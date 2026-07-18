Сочи добивается исключения пальм из «черного списка» инвазивных растений

Сочи добивается исключения четырех видов растений, в число которых попали и пальмы, ставшие лицом города, из списка инвазивных. Об этом в субботу в ходе пресс-конференции сообщил глава курорта Андрей Прошунин, отвечая на вопрос «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

В перечень опасных чужеродных растений Краснодарского края, утвержденный региональным Минприроды в марте 2026 года, попали четыре вида, активно используемые в озеленении Сочи: трахикарпус Форчуна, павловния войлочная, буддлея Давида и пуэрария лопастная. Однако, по мнению сочинских властей, при формировании списка были недостаточно учтены местные климатические и градостроительные особенности. «Под нож» документа попали и пальмы, которые стали частью образа города.

В мае администрация курорта при поддержке ученых и общественников направила в министерство обращение с просьбой исключить эти декоративные виды из перечня. В июле вопрос вынесли на Совет по образованию и науке. Ученые поддержали инициативу, резолюция также направлена в край. В мэрии ожидают положительного решения и совещания по данному вопросу в ближайшее время.

На муниципальном уровне на компенсационное озеленение в этом году заложено 200 млн руб. — город получит более 30 тыс. саженцев, включая пальмы, кипарисы и магнолии. На химическую защиту растений совместно с Субтропическим научным центром РАН выделено еще 29 млн руб.: пальмы обработают шесть раз за сезон, деревья и кустарники — четыре.

Андрей Куценко, Андрей Петров