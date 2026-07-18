В ситуации деградации береговой полосы, чтобы расширить пляжные территории, в Сочи займутся укреплением морского берега. Об этом в ходе пресс-конференции в субботу сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Стратегическая задача городских властей – расширение пляжных территорий, отметил он. Из 96 км береговой полосы Черного моря в границах Сочи на 56 км купание запрещено. Это обусловлено в том числе размытием береговой полосы, сокращением ширины пляжей, отсутствием подъездных путей, а также непригодным для использования географическим положением пляжей и оползневыми явлениями. Ускоряют деградацию берега сезонные штормы и ветровая нагрузка. В результате исследования береговой полосы морского побережья, проведенного с Научно-исследовательским центром «Морские берега» стало понятно, что безотлагательных мероприятий по берегоукреплению требуют более 17 км берега, пояснил мэр.

В программу комплексного развития города Сочи, утвержденную Правительством России, вошли мероприятия по берегоукреплению, инженерная инфраструктура, строительство социальных объектов и новых объектов дорожной инфраструктуры. «Планируем включить в документ дополнительные мероприятия, в том числе по берегозащите», – добавил Андрей Прошунин.

Кроме того, с этого года в городе заработал Научный совет, который будет заниматься этим вопросом. Также мэрия Сочи обратилась в Правительство РФ с инициативой о создании отдельной рабочей группы по этой проблематике на федеральном уровне.

Андерй Куценко, Андрей Петров