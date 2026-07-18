133 из 180 пляжей Сочи отмечены знаками отличия

133 из 180 сочинских пляжей в этом году отмечены флагам Минэконоразвития за качество благоустройства. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Флаги является знаками отличия, подтверждающим качество обустройства пляжей. Всего в сочинские пляжи удостоены 66 синими, 46 зелеными и 21 желтым флагом, рассказал мэр в ходе пресс-конференции, которая в эти минуты проходит на курорте в эти минуты.

«Синий флаг» – наивысший знак сертификации Минэкономразвития. Он гарантирует, что территория отвечает требованиям доступной среды и безопасности посетителей, на ней предусмотрена вся необходимая курортная инфраструктуры, чистота воды подтверждена лабораторными анализами .

«Приятно, что с каждым годом мы поступательно увеличиваем количество сертифицированных пляжей – в этом году их на 5 больше, чем в 2025. Это подтверждает эффективность проводимой нами работы», – отметил Андрей Прошунин.

Сочи участвует в добровольной федеральной классификации пляжей с 2022 года. Тогда курорт получил 29 флагов, из которых 23 – высшей категории. В 2025 году сочинские пляжи получили 65 синих флагов, 42 зеленых флага и 21 желтый.

По данным местных властей, в этом году на пляжах Сочи предусмотрен единый дизайн пляжного оборудования и объектов сервиса, униформа для персонала. Объекты питания и торговли приведены к единому стилю. При благоустройстве пляжей использованы натуральные материалы, светильники уличного освещения заменены на энергосберегающие. Все благоустроенные пляжи Сочи оборудованы безопасными зонами для купания детей, выделенными поплавками в акватории не глубже 1,2 метра.

Теперь пляжи получают паспорта антитеррористической защищенности. Усилен контроль общественной безопасности, которую обеспечивают частные охранные предприятия. За ситуацией на пляжах наблюдают свыше двух тыс. видеокамер, более 500 из них подключены к городской системе «Безопасный город». Для отдыхающих установлены ячейки хранение личных вецей. Кроме того, на ряде пляжных территорий располагаются сезонные пункты полиции для обеспечения правопорядка на набережных

Андрей Петров