Выставка «Русские комиксы», фестиваль «Матрешкина окрошка» и открытие проекта «Эхо ремесла»

Что ждет гостей на выставке «Русские комиксы», авторы которой переосмыслили жанр комикса с точки зрения лубочной живописи, где пройдет фестиваль традиционной кухни «Матрешкина окрошка», когда откроется проект «Эхо ремесла», посвященный работам новосибирских тату-мастеров.

18 июля (суббота)

В ЦК 19 откроется выставка «Русские комиксы». В экспозиции представлены работы трех новосибирских художников в разных жанрах – от фэнтези и супергероики до хоррора и поп-арта. Направление комиксов в России зародилось относительно всего мира недавно. Авторы выставки осмысляют этот жанр как рождение самобытного русского комикса. Его корни уходят в народный лубок — тот самый «потешный лист», который с XVII века сочетал изображение и текст, служил и газетой, и агиткой, и развлечением для людей. Начало в 12:00.

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В Центре культуры и отдыха «Победа» пройдет спецпоказ фильма «Белый Бим Черное ухо». У картины есть номинация на «Оскар», главный приз Международного кинофестиваля в Карловых Варах, Ленинская премия — и более 23 миллионов зрителей только в первый год проката. Это шестая совместная работа Станислава Ростоцкого и актера Вячеслава Тихонова. Начало в 11:15.

19 июля (воскресенье)

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В Березовой роще состоится фестиваль традиционной кухни «Матрешкина окрошка». Гостей ожидает дегустация традиционной окрошки на хлебном квасе и других прохладительных напитков, концертная программа — выступления народных хоровых коллективов и современных музыкальных исполнителей, хороводы, танцы, игры, интерактивные площадки и мастер-классы по народным ремеслам для детей и взрослых. Мероприятие пройдет с 12:00 до 17:00.

20 июля (понедельник)

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В НОВАТе покажут оперу «Травиата». Ее премьера состоялась на сцене новосибирского театра оперы и балета в начале лета. Один из самых востребованных российских оперных режиссеров Сергей Новиков обращается к лирико-психологической партитуре Джузеппе Верди. В центре сюжета — судьба Виолетты Валери, блистательной парижской куртизанки, чья жизнь проходит как сплошной праздник светских удовольствий, вытесняющих из сознания девушки неизбежность скорой смерти от чахотки. Встретившись с юным Альфредом Жермоном, девушка разрешает себе познать подлинное чувство, чтобы оставшиеся месяцы или год-два прожить в камерной атмосфере настоящей любви. Начало в 19:00.

21 июля (вторник)

В Доме ученых СО РАН откроется выставка «Холст. Масло. Городок». Ее автор Олег Горохов живет и работает в Бердске. Его творчество часто ассоциируют с примитивизмом, но сам художник не стремится вписаться в жесткие рамки какого-либо жанра. В его работах можно встретить и ангелов, и бытовые сцены, и абстрактные образы. Начало в 12:00.

22 июля (среда)

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В ДК Железнодорожников пройдет концерт оркестра CAGMO «Симфония МТВ при свечах». Музыканты представят программу-ретроспективу культовой эпохи МТВ (MTV). Со сцены прозвучат треки Eminem, Madonna, Beyonc, The Black Eyed Peas, Nelly Furtado, Gorillaz, The Cranberries, Red Hot Chili Peppers и других. Начало в 19:00.

23 июля (четверг)

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Новосибирский Дом джаза продолжает сезон теплоходов «Джаз на Оби». Перед гостями выступит Jay Jazz Band. В этот вечер музыка станет продолжением водной глади, создавая идеальный саундтрек для отдыха. Отправление в 20:00.

24 июля (пятница)

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В Новосибирском краеведческом музее откроется выставка «Узоры Ямала». Проект представляет искусство ручной росписи по ткани и погружает зрителя в мир этнических орнаментов народов Севера. Центральная тема экспозиции — мир орнамента народа ханты, который вплетается в произведения Александры Юхлымовой, члена Союза художников России, мастера декоративно-прикладного искусства и ремесел. На выставке представлено более 50 работ, выполненных в технике горячего и холодного батика. Начало в 12:00.

В пространстве «АртЕль» пройдет открытие выставочного проекта «Эхо ремесла». Он соединяет в себе мир татуировки и изобразительного искусства и позволяет увидеть мастеров с новой стороны, раскрыть их внутренний мир и индивидуальный стиль, выходя за рамки нормативов индустрии. Проект объединяет тату-мастеров из разных студий Новосибирска и демонстрирует не только их профессиональные навыки, но и художественный почерк. Начало в 19:00, в остальные дни выставка доступна с 12:00.

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Александра Стрелкова