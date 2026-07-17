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Бюджет Кабардино-Балкарии вырос до 76,7 млрд рублей

В Кабардино-Балкарии приняли бюджет с объемом 76,7 млрд руб. — более чем на 10% выше уровня прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что собственные доходы региона по итогам первого полугодия увеличились на 121% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средства планируется направить на расселение граждан из аварийного жилья, повышение оплаты труда и другие социальные нужды. Помимо этого, предусмотрено повышение зарплат учителям на 10%.

«Текущая финансовоэкономическая ситуация характеризуется как стабильная, а потенциал республики позволяет уверенно реализовывать намеченные задачи и исполнять принятые обязательства», — отмечается в сообщении.

Константин Соловьев

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