Главные новости за 17 июля. Кавказ

Дирекция капитального строительства Республики Дагестан аннулировала тендер на реконструкцию внешней системы водоснабжения Избербаша стоимостью 4,056 млрд руб., объяснив это необходимостью пересчитать начальную цену контракта в сторону увеличения.

Власти Ставропольского края обсуждают выделение отдельных заправочных станций для спецтехники по транспортным картам на фоне дефицита топлива. Касательно ситуации в агропромышленном комплексе глава региона Владимир Владимиров сообщил, что крупные коммерческие агрохолдинги, как правило, формируют запасы топлива заблаговременно — до начала уборочной кампании. Для небольших хозяйств минсельхоз края определил регионального оператора, который обеспечивает заправку их техники.

В Ставропольском крае в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных коммерческих организаций почти вдвое превысило число вновь зарегистрированных. По данным аналитиков, за январь—июнь в регионе было зарегистрировано 2,3 тыс. новых коммерческих предприятий, тогда как деятельность прекратили около 4 тыс. компаний.

Дагестан возглавил российский рейтинг по приросту числа коммерческих предприятий в первом полугодии 2026 года. По подсчетам аналитиков, за шесть месяцев в республике было зарегистрировано 755 новых компаний, тогда как прекратили деятельность 367.

Розничные цены на сжиженный углеводородный газ на заправочных станциях Дагестана за одну неделю увеличились почти на треть — с 30 до 45 руб. за литр, что эксперты связывают с биржевой волатильностью, логистическими издержками и резко возросшим спросом на газомоторное топливо.