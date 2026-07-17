Главные новости за 17 июля. Сочи

В Сочи судья в отставке Сергей Богданович подозревается в получении взятки в 50 млн руб. — первую часть в 25 млн он, по версии следствия, взял через посредников 1 июля 2025 года за особый порядок рассмотрения дела подсудимого. ВККС уже дала согласие на возбуждение уголовного дела, а материалы на двух посредников переданы в суд.

В Сочи начали проверку 244 избирательных участков к сентябрьским выборам в Госдуму — межведомственные группы оценивают пожарную безопасность, эвакуационные выходы и готовность членов комиссий. По итогам каждого участка оформят паспорт готовности, а финальную приемку проведут перед трехдневным голосованием 18–20 сентября.

В Сочи начальник управления по делам казачества и военным вопросам Руслан Ващенко ушел с должности по собственному желанию, его место временно заняла Ирина Шарапова. Ващенко возглавлял управление с февраля 2023 года, до этого он работал в администрации Хостинского района и служил в армии.

В Сочи обсудили ситуацию с топливом: у федеральных сетей рост цен не превысил 30 копеек за литр, тогда как на частных АЗС он достиг 20%, при этом дефицита бензина и дизеля в городе нет. Власти ежедневно мониторят наличие топлива и очереди на заправках, а транспорт экстренных служб и коммунальных предприятий заправляют по картам без ограничений.

Пожары на нефтеобъектах после атак БПЛА — одни из самых сложных: в Краснодарском крае, ставшем лидером по числу таких операций, спасатели тушат одновременно до восьми резервуаров, разработав новую тактику. За первое полугодие 2026-го зафиксировали четыре случая повторных ударов во время работы пожарных — личный состав выводят в укрытия, а аэромобильная группировка МЧС готова выехать в течение двух часов.