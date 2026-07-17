В Сочи арестовали обвиняемую в истязании полуторагодовалого сына

В Сочи суд заключил под стражу местную жительницу, обвиняемую в истязании полуторагодовалого сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию. Следствие расследует уголовное дело по двум статьям УК РФ, а председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следователь следственного отдела по Адлерскому району Сочи предъявил женщине обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом обвиняемая будет находиться до 16 сентября 2026 года.

Уголовное дело расследуют следственные органы СКР по Краснодарскому краю. Основанием для возбуждения дела стала информация, прозвучавшая в эфире федеральной правовой программы, где сообщалось о применении жительницей Сочи насилия в отношении малолетнего сына.

После получения информации правоохранительные органы провели необходимые процессуальные действия. При задержании женщины и осмотре ребенка специалисты обнаружили на теле полуторагодовалого мальчика многочисленные телесные повреждения. После этого следствие возбудило уголовное дело по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В настоящее время женщине официально предъявили обвинение по обоим эпизодам.

Председатель СКР поручил руководителю следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования и обо всех установленных обстоятельствах уголовного дела. Следственные действия продолжаются, сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства по делу.

Ранее сообщалось, что после появления информации о жестоком обращении с ребенком следственные органы незамедлительно организовали проверку и возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается, а ход его проведения находится на контроле руководства СКР.

Мария Удовик