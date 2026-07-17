В Нальчике планируют установить 80 камер для контроля вывоза мусора

В Кабардино-Балкарии предприятие «Экотехпром» наращивает материально-техническую базу для вывоза мусора на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, «Экотехпром» был создан в экстренном порядке и изначально не располагал необходимой материально-технической базой. Сейчас компания формирует собственный автопарк. В настоящее время ожидается поставка около 12 новых машин: к концу месяца их общее количество достигнет порядка 40 единиц. Для полного охвата потребностей республики с учетом резервных машин необходимо порядка 70 единиц техники. Сейчас по республике работают 57 автомашин, включая арендованные.

Параллельно планируется внедрение цифровых решений. К фото- и видеофиксации мест накопления мусора планируется привлечь ГКУ «Безопасная Республика». На первом этапе на крупных магистральных дорогах Нальчика могут установить 80 видеокамер. Сигналы с камер будут поступать дежурным «Экотехпрома» для оперативного реагирования.

Константин Соловьев