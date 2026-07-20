В Черноземье 21 июля ожидается жаркая и пасмурная погода, до +29°C

Во вторник, 21 июля, жителей Черноземья ожидает жаркая и пасмурная погода. Возможны осадки в виде дождя и переменная облачность. Температура будет варьироваться от +16°C до +29°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +20°C, днем потеплеет до +27°C, вечером столбик термометра понизится до +23°C, ночью будет +18°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +21°C, днем температура поднимется до +28°C, вечером она составит +25°C, а ночью опустится до +20°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +20°C, днем — +25°C, вечером будет +22°C, а ночью температура понизится до +17°C. Возможны осадки в виде дождя. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +21°C, днем — +28°C, вечером будет +25°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +20°C, днем поднимется до +25°C, вечером будет +21°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +22°C, днем — +29°C, вечером будет +25°C, ночью — +19°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова