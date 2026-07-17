Частные АЗС Сочи повысили цены на топливо примерно на 20%

В администрации Сочи сообщили, что у федеральных операторов рост цен на топливо не превысил 30 коп. за литр, тогда как у частных автозаправочных станций он составил около 20%. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Вопросы обеспечения Сочи топливом обсудили на круглом столе с участием депутата Государственной думы Константина Затулина, заместителя главы города Петра Северова, руководителей профильных подразделений администрации, а также представителей компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Участники круглого стола также рассмотрели вопросы поставок топлива. По информации администрации, дефицита бензина и дизельного топлива в городе нет, а крупные операторы подтвердили стабильную работу автозаправочных комплексов.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина специалисты ежедневно контролируют наличие топлива и ситуацию на АЗС. Кроме того, городские власти следят за возможным образованием очередей на заправках.

В администрации сообщили, что предприятия жилищно-коммунального комплекса продолжают работать без сбоев, а пассажирские перевозки осуществляются по графику. Автобусы, транспорт коммунальных предприятий и экстренных служб по согласованию с топливными операторами заправляют без ограничений по топливным картам.

По итогам обсуждения участники отметили, что ситуация с обеспечением курорта топливом остается стабильной и находится на постоянном контроле городских властей.

Мария Удовик