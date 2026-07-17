Бастрыкин запросил доклад по делу об истязании ребенка в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту противоправных действий в отношении малолетнего ребенка в Сочи. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поводом для поручения стали сообщения, прозвучавшие в эфире федерального телеканала. В них сообщалось, что жительница Сочи применяла насилие в отношении своего малолетнего сына. После задержания женщины и осмотра ребенка специалисты обнаружили на теле мальчика многочисленные телесные повреждения.

По данному факту следственное управление СКР по Краснодарскому краю расследует уголовное дело. Действия фигурантки квалифицировали по ст. 117 и 156 УК РФ, предусматривающим ответственность за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В Следственном комитете сообщили, что женщине уже предъявили обвинение по инкриминируемым статьям уголовного законодательства. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирать доказательства по делу.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования, а также сообщить об установленных в ходе следствия обстоятельствах.

Расследование уголовного дела продолжается. Следственные органы проводят необходимые процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи 17-летний подросток напал на семью: мать погибла, младший брат ранен и госпитализирован, тело самого нападавшего найдено на месте. Глава СКР поручил доложить о ходе расследования, прокуратура взяла дело на контроль и проверит работу органов профилактики.

Мария Удовик