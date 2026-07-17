Глава МЧС Кубани сообщил о повторных атаках на НПЗ во время тушения пожаров

Пожары на объектах нефтепереработки и нефтехранения, возникающие после атак беспилотных летательных аппаратов, остаются одними из самых сложных для ликвидации. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексея Клушина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам руководителя ведомства, за последние годы Краснодарский край накопил значительный опыт ликвидации подобных происшествий. Он отметил, что регион стал одним из лидеров в стране по количеству операций по тушению пожаров на объектах нефтяной отрасли и по срокам их ликвидации. По оценке Алексея Клушина, подразделения краевого управления МЧС выработали эффективную тактику действий, которая может использоваться в других субъектах России.

Глава регионального управления МЧС пояснил, что современные пожары на объектах нефтехранения существенно отличаются от сценариев, которые учитывались при проектировании систем пожаротушения. Если ранее расчеты предусматривали возгорание одного или двух резервуаров, то после атак беспилотников спасателям приходится работать в условиях одновременного горения восьми и более емкостей, разрушения конструкций и масштабного разлива нефтепродуктов по территории предприятий. По его словам, подобные ситуации потребовали разработки новых подходов к организации тушения.

Для ликвидации таких пожаров подразделения обеспечили необходимой техникой и средствами пожаротушения. Кроме того, в Краснодарском крае действует аэромобильная группировка МЧС, которая находится в постоянной готовности и способна прибыть к месту происшествия в течение двух часов после получения сигнала.

Алексей Клушин также сообщил, что в первом полугодии 2026 года зафиксировали четыре случая повторных атак на объекты нефтепереработки в момент, когда пожарные уже ликвидировали последствия предыдущих ударов. При этом он подчеркнул, что не располагает данными, позволяющими утверждать, что атаки были направлены непосредственно против сотрудников МЧС, однако удары происходили во время работы пожарных расчетов на объектах.

По словам главы ведомства, при объявлении беспилотной опасности во время проведения аварийно-спасательных работ личный состав выводят в укрытия. После отмены угрозы подразделения возвращаются к тушению пожара и продолжают выполнение поставленных задач.

Как отметил Алексей Клушин, накопленный опыт позволил подразделениям МЧС Краснодарского края адаптировать тактику действий к новым условиям, связанным с ликвидацией последствий атак беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры.

Мария Удовик