Глава МЧС Кубани рассказал о тушении пожаров на объектах ТЭК в Туапсе

Пожары на объектах топливно-энергетического комплекса в Туапсе, возникшие после атак беспилотных летательных аппаратов, сопровождались серией последовательных ударов и масштабным разливом нефтепродуктов. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексея Клушина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам руководителя ведомства, один из наиболее сложных эпизодов произошел, когда пожарным подразделениям пришлось последовательно ликвидировать три возгорания. После завершения работ на одном объекте расчеты возвращали технику и оборудование, однако вскоре происходила новая атака, из-за чего силы вновь направляли к месту происшествия.

Наиболее серьезные последствия, как отметил Алексей Клушин, вызвал третий пожар. В результате повреждения резервуаров мазутного хозяйства произошел масштабный разлив нефтепродуктов на территории терминала, после чего загрязняющие вещества попали в реку Туапсинку.

После выявления загрязнения специалисты оперативно приступили к локализации последствий. На первом этапе установили боновые заграждения, чтобы ограничить распространение нефтепродуктов и обеспечить время для привлечения дополнительных сил и средств.

В дальнейшем ситуацию осложнили неблагоприятные погодные условия. Из-за дождя и шторма защитные сооружения не смогли полностью сдержать загрязнение, вследствие чего часть нефтепродуктов попала в акваторию Черного моря.

После этого сотрудники МЧС совместно с Морской спасательной службой установили дополнительные боновые заграждения уже в морской акватории, одновременно организовав очистку береговой линии. По данным главы краевого управления МЧС, протяженность загрязненной территории составила почти 12,5 км — от Темрюка до Туапсе.

Алексей Клушин сообщил, что к настоящему времени работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов полностью завершены. По его словам, пляжи открыты, а туристы продолжают отдыхать на побережье.

Руководитель регионального управления МЧС также пояснил, что современные резервуары на объектах топливной инфраструктуры проектировались с учетом возможных штатных аварий, однако не были рассчитаны на повреждения, возникающие в результате ракетных ударов или атак беспилотников. Он отметил, что защитные конструкции способны удерживать нефтепродукты при локальных повреждениях, однако при одновременном разрушении нескольких контуров такая система не обеспечивает полной герметичности.

По словам Алексея Клушина, во время последнего инцидента одновременно горели 24 резервуара, что значительно превысило параметры, которые закладывались при проектировании подобных объектов.

Мария Удовик