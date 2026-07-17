На Ставрополье погасили более 260 млн рублей долгов по зарплате

В Ставропольском крае в первом полугодии 2026 года после вмешательства прокуратуры работникам выплатили около 262 млн руб. задолженности по заработной плате. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

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По данным надзорного ведомства, задолженность была погашена перед 1,5 тыс. работников. Кроме того, в пользу сотрудников и членов их семей взыскано 2,8 млн руб. различных компенсаций за нарушение трудовых прав.

Всего за январь—июнь органы прокуратуры выявили в регионе более 4 тыс. нарушений трудового законодательства. По итогам проверок внесены акты прокурорского реагирования, а также возбуждены семь уголовных дел.

В прокуратуре отмечают, что надзор за соблюдением трудовых прав граждан, в том числе своевременностью выплаты заработной платы, остается одним из приоритетных направлений работы ведомства.

Валерий Климов