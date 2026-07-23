Антенна с помехами

Ученые показали, что широко используемая стратегия химической модификации люминесцентных материалов путем введения атомов фтора не всегда приводит к усилению свечения. Оказалось, что, хотя замена атомов водорода на фтор уменьшает часть энергетических потерь, одновременно она может вызывать появление нового электронного состояния с переносом заряда, через которое энергия расходуется безызлучательно. В результате эффективность люминесценции некоторых соединений снижается почти в 50 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены лаборатории «Молекулярной спектроскопии люминесцентных материалов», принимавшие участие в создании этой работы.

Фото: Алисия Цориева / ФИАН Члены лаборатории «Молекулярной спектроскопии люминесцентных материалов», принимавшие участие в создании этой работы.

Фото: Алисия Цориева / ФИАН

Для комплекса гадолиния та же модификация приводит к возникновению яркой фосфоресценции при комнатной температуре. Полученные данные позволяют сформулировать новые принципы рационального молекулярного дизайна люминесцентных материалов для оптоэлектроники, сенсоров и биомедицинской диагностики. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Inorganic Chemistry Frontiers.

Соединения лантаноидов — группы редкоземельных металлов — способны испускать интенсивное и узкополосное свечение под действием света определенной длины волны. Благодаря этим свойствам они рассматриваются как перспективная основа для светодиодов, оптических сенсоров, систем визуализации и биомедицинских меток. Однако сами ионы лантаноидов поглощают свет очень слабо, поэтому обычно их окружают органическими молекулами — лигандами, которые выполняют роль своеобразных «антенн», то есть поглощают излучение и передают энергию иону металла.

Чаще всего эффективность работы таких «антенн» повышают, частично или полностью заменяя атомы водорода в лиганде атомами фтора. Такая модификация уменьшает потери энергии на колебаниях химических связей и поэтому долгое время рассматривалась как практически универсальный способ повышения эффективности люминесценции.

Однако исследователи из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (Москва) совместно с коллегами из Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана (Москва) и Института спектроскопии РАН (Москва) показали, что этот подход имеет принципиальные ограничения.

Авторы синтезировали комплексы трехвалентных ионов лантаноидов, а именно европия, тербия и гадолиния, с полностью фторированным лигандом из класса ароматических дикетонов и сравнили их свойства с аналогами без фтора. Чтобы установить механизм переноса энергии, ученые использовали сразу несколько взаимодополняющих методов: стационарную, время-разрешенную и ультрабыструю переходную абсорбционную спектроскопию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Аспирант Алисия Цориева измеряет спектры люминесценции Фото: Артем Полищук / ФИАН Аспирант Татьяна Станкевич подготавливает образец для хромато-масс-спектрометра Фото: Алисия Цориева / ФИАН Доктор химических наук Илья Тайдаков идентифицирует образец по масс-спектру Фото: Алисия Цориева / ФИАН Следующая фотография 1 / 3 Аспирант Алисия Цориева измеряет спектры люминесценции Фото: Артем Полищук / ФИАН Аспирант Татьяна Станкевич подготавливает образец для хромато-масс-спектрометра Фото: Алисия Цориева / ФИАН Доктор химических наук Илья Тайдаков идентифицирует образец по масс-спектру Фото: Алисия Цориева / ФИАН

Исследование показало, что замена атомов водорода на фтор действительно уменьшает часть потерь энергии, однако одновременно приводит к возникновению нового состояния, в котором между лигандом и ионом металла при возбуждении светом происходит перенос заряда. Именно это состояние становится каналом безызлучательного расхода энергии. В результате люминесценция подавляется. Наиболее ярко этот эффект проявился для комплекса европия. Если в соединении без фтора эффективность преобразования энергии падающего света в собственное излучение составляла около 47%, то после добавления фтора она уменьшилась примерно до 1%. Аналогичная тенденция наблюдалась и для комплекса тербия.

Совершенно иной результат авторы получили для комплекса гадолиния. Сам ион гадолиния не способен ни к возбуждению светом, ни к формированию состояний с переносом заряда. Однако в содержащей его молекуле не было потерь энергии на колебаниях химических связей, и возбужденное состояние органического лиганда могло длительно поддерживаться. Благодаря этому исследователи наблюдали яркую фосфоресценцию (длительное послесвечение) при комнатной температуре — редкое явление для подобных молекулярных систем, поскольку обычно тепловые колебания эффективно тушат такое свечение. Это свойство делает подобные соединения перспективными для создания новых люминесцентных сенсоров, защитных меток и функциональных материалов для систем безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплексы иона гадолиния (сверху), иона тербия (по центру) и европия (внизу) при дневном освещении и ультрафиолетовой (УФ) подсветке при комнатной температуре

Фото: Алисия Цориева / ФИАН Комплексы иона гадолиния (сверху), иона тербия (по центру) и европия (внизу) при дневном освещении и ультрафиолетовой (УФ) подсветке при комнатной температуре

Фото: Алисия Цориева / ФИАН

«Полученные результаты меняют представления о роли фторирования при создании люминесцентных материалов. Работа показывает, что сама по себе эта химическая модификация не гарантирует повышения эффективности свечения. При разработке новых соединений необходимо учитывать возможность образования состояний с переносом заряда, которые могут полностью изменить пути миграции энергии в молекуле. Это позволит сделать шаг к рациональному молекулярному дизайну, сократив число неудачных синтезов и ускорив создание материалов с заранее заданными оптическими свойствами»,— заключает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Илья Тайдаков, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией «Молекулярная спектроскопия люминесцентных материалов» ФИАН.

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда