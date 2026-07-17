Первая очередь Андреевского парка в Геленджике готова на 76%

Глава Геленджика Алексей Богодистов совместно с министром ТЭК и ЖКХ Денисом Сорокалетовым проинспектировал строительство второй очереди Андреевского парка. Готовность первой очереди составляет более 76%, второй — 44%, сообщил в своем Telegram-канале господин Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

По словам главы города, проект реализуется при финансовой поддержке Краснодарского края. На объекте задействованы 140 человек и 40 единиц техники.

В парке появятся каскад из шести озер, велодорожки, площадки для пляжного волейбола, мини-футбола, стритбола, петанка и падел-тенниса. Предусмотрен также «хвостатый» парк с разделением зон для крупных и мелких собак. Рядом со спортплощадками обустроят помещение с раздевалками и санузлом.

При строительстве максимально сохраняют существующие деревья — одно из технических зданий возвели вокруг пицундской сосны. В районе детской площадки высажены деревья для естественной тени.

На встрече обсудили водоотведение: проектом предусмотрены две ветки ливневой канализации общей протяженностью 980 м, дренажные озера и каскадная система для аккумуляции воды во время залповых дождей. Параллельно ведется капитальный ремонт ливневки на улице Туристической — основные работы планируют завершить до конца июля.

Также обсудили электроснабжение и парковку — подрядчик должен приступить к ее строительству в начале августа. В перспективе парк соединят единой пешеходной зоной с новым винным городом.

Алина Зорина