В июле газ отключат в 11 муниципалитетах Ставрополья

«Газпром межрегионгаз Ставрополь» опубликовал расписание временного прекращения поставок природного газа в населенные пункты Ставропольского края. Технические остановки газораспределительных станций, необходимые для проведения регламентного обслуживания инфраструктуры, охватят более сорока сел, хуторов, аулов и поселков в одиннадцати районах и округах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Первым в очереди значится Новоалександровский район: жители станицы Расшеватской не получат газ 22 июня с 09:00 до 15:00.

В конце июля ограничения распространятся сразу на несколько территорий. 21 июля с 08:00 до 17:00 подача ресурса будет прекращена в Минераловодском районе — в хуторах Любительский, Перевальный и Лысогорский, а также в сёлах Нагутское и Нижняя Александровка.

23 июля суточный перерыв в поставках затронет Петровский район: хутор Вознесенский, поселок Прикалаусский, села Николина Балка и Шведино, посёлок Маяк останутся без газа с 07:00 23 июля до 07:00 24 июля. Одновременно аналогичная ситуация сложится в Ипатовском районе, где без топлива на сутки окажутся хутора Весёлый и Мелиорация, аулы Нижний Барханчак, Юсуп-Кулакский, Малый и Верхний Барханчак, а также село Крестьянское. В тот же день — с 09:00 до 17:00 — работы затронут Предгорный район: хутора Верблюдогорка, Калаборка и Порт-Артур, а также село Новоблагодарное.

28 июля без газоснабжения на срок до суток останутся посёлок Правокугультинский в Ипатовском районе, а также ряд населённых пунктов Туркменского и Благодарненского районов. В Туркменском районе отключение охватит посёлки Новорагулинский, Красный Маныч и Голубиный, аул Сабан-Антуста и село Кендже-Кулак. В Благодарненском районе — села Каменная Балка и Степное, а также аул Эдельбай. В тот же день, с 04:30 до 19:00, прекратится подача газа в курортной зоне Железноводска: поселки Иноземцево и Капельница, а также Лермонтовский разъезд.

29 июля с 08:00 суток до 08:00 следующего дня газ отключат в Андроповском районе — в хуторах Кунаковский и Николаевский, сёлах Султан, Солуно-Дмитриевское и Крымгиреевское, хуторе Верхний Калаус. В тот же период начнутся работы в Красногвардейском районе, где без поставок газа до 08:00 31 июля останутся поселки Зерновой, Новомирненский, Озерки и Медвеженский, а также сёла Дмитриевское, Покровское, Красногвардейское и Преградное. 29 июля с 09:00 до 15:00 отключение пройдёт в Изобильненском районе — в селах Подлужное и Московское.

Завершат цикл профилактических работ отключения 30–31 июля: в Туркменском районе без газа останутся поселок Таврический и аул Куликовы Копани, в Благодарненском — село Мирное.

Станислав Маслаков